【モデルプレス＝2026/01/17】俳優の古屋呂敏と女優のつじかりんが出演するTLコミック実写ドラマ第4弾「教えてください、藤縞さん！」（毎週金曜深夜25：35よりDMM TVにて独占配信中）の第1話が、1月17日よりDMM TV TL／レディコミドラマ【公式】YouTubeチャンネルにて無料公開された。【写真】TLコミック実写ドラマ、極秘の“ラブレッスン”中の衝撃ショット◆「教えてください、藤縞さん！」第1話特別版を無料公開電子コミックス