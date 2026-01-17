【来週の注目材料】日銀会合は展望レポートでの物価見通しに注目 22日、23日に日銀金融政策決定会合が開催されます。前回12月の会合で0.25％ポイントの利上げを決定した直後ということもあり、今回の会合では据え置きで見通しが一致しています。注目は声明、植田日銀総裁の会見及び経済・物価情勢の展望（展望レポート）となります。 声明や総裁会見では今後の追加利上げに向けた姿勢がどこまで示されるかが