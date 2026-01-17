中山メインレースでの９歳馬の激走に、ＳＮＳ上では驚きの反応が寄せられている。Ｘ（旧ツイッター）で一時、トレンド３位に入るなど、注目が集まった。１１Ｒは芝１２００メートルで行われたカーバンクルＳ（４歳上、オープン、ハンデ）。１番人気には前走のオープン（Ｌ）で３着だったルージュラナキラ（牝４歳、美浦・加藤征弘厩舎、父アドマイヤマーズ）が推されたが、４・０倍で、２番人気はシンバーシアで５・３倍、３番