◆大相撲初場所７日目（１７日、東京・両国国技館）西前頭１３枚目・友風（中村）が西１６枚目・欧勝海（鳴戸）に押し倒され３勝４敗となった。何もできなかった。立ち合いは頭で当たったが、欧勝馬のハズ押しで吹っ飛んでしまった。「（相手の）左の使い方がうまかった。体を起こされてしまった。全部。悪かった。しょうがないです」と振り返った。６日目は土俵際の突き落としで好調な朝乃山（高砂）に黒星を付けた。部屋に