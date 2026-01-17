ＴＢＳが１７日までに、特別番組「令和に足りないテレビ」（１９日、後１１・５６）を放送することを発表した。令和の日本社会に足りないアレコレについて、徹底的に追求する超局所的社会派バラエティー。ＭＣは霜降り明星・せいやが務め、ゲストに劇団ひとり、ニューヨークの屋敷裕政、渋谷凪咲が出演する。同バラエティーは昨年ＴＢＳに入社した若手ディレクターの企画。ＴＢＳ史上最速で採用された企画で、最年少ディレク