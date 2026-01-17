スペースXは日本時間2026年1月17日、ヴァンデンバーグ宇宙軍基地から「ファルコン9（Falcon 9）」ロケットを打ち上げ、NRO（米国家偵察局）のミッション「NROL-105」を実施しました。NROは、国家安全保障ペイロードを所定の軌道への投入を確認したことを報告しています。【関連リンク】直近のロケット打ち上げ情報リスト打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Falcon 9（NROL-105）• ロケット：Falcon 9 Bloc