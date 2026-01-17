¸µÃæÆü¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡Ê56¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Õ¥¸¡Ö¥´¥ë¥ÕÂç¹¥¤­ÂÐ·è¡ª²æ¤éÌîµå¿Í¡×¡ÊÅÚÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¡Ê72¡Ë¤È¸µÀ¾Éð´ÆÆÄ¡¦ÅìÈø½¤»á¡Ê75¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÊÒ²¬»á¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î1999Ç¯4·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾ÉðÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤·¤¿Åö»þ18ºÐ¤Î¹âÂ´¥ë¡¼¥­¡¼¡¢¾¾ºäÂçÊåÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¡£½é²ó¡¢3ÈÖ¡¦ÊÒ²¬¤¬155¥­¥í¤ÎÂ®µå¤Ë¹ë²÷¤Ê¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿