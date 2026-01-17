反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演するフジテレビ系ドラマ「ラムネモンキー」が１４日スタートした。中学時代の仲間３人が、１９８８年の記憶をたどりながら、憧れだった中学の女性教師の失踪のナゾを追うヒューマンコメディ。第１話では大手商社勤務で営業の花形としてバリバリ活躍してきた吉井雄太（反町）が、贈賄事件の容疑がかけられてしまうところから物語がスタートした。雄太の妻で料理研究家の絵美を野波