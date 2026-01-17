「BCNランキング」2026年1月5日〜11日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZAゲーミングモニターRM-G276N（TVS REGZA）2位REGZAゲーミングモニターRM-G245N（TVS REGZA）3位MOBIUZ EX251EX251（BenQジャパン）4位AOC 24G42E/1124G42E/11（TPV Technology）5位G242L E14G242L E14（MSI）6位VA249HGVA249HG（ASUS）7位LG UltraGear24G411A-B（LGエレ