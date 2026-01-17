ジェフユナイテッド千葉の島田亮代表取締役社長が、昨年9月にFIFA（国際サッカー連盟）から補強禁止処分リスト入りした件について言及した。島田社長は「センセーショナルな形でメディアに載ってしまったんですけれども、いわゆる手続き的なものだった」と説明。「あまり詳しく話すと携わっていた金融機関さんにご迷惑をかけてしまうかもしれませんので」と前置きしつつ「いろいろなルートでお支払いするものの名義が、クラブ