17日、新潟県佐渡市で高齢女性から現金2430万円をだまし取った疑いで38歳の台湾出身の男が逮捕されました。 特殊詐欺の疑いで逮捕されたのは住居不定・職業不詳の台湾出身の男(38)です。警察によりますと、男は何者らと共謀し、去年9月26日から10月15日にかけて、警察官や検察官などを名乗り、佐渡市の70代女性の自宅に、ほぼ毎日のように電話をかけ、現金2430万円をだまし取った疑いが持たれています。 男は電話で「あなた