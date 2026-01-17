米国のトランプ大統領は反政府デモが続くイランと取引する国からの輸入に新たな関税を課すと発表し、中国との間で続いている1年間の貿易休戦が揺らぐ可能性がある、と米ブルームバーグ通信が報じた。中国はイラン産原油の最も大きな買い手だからだ。イランは長年、米中関係の火種となってきた。中東情勢をめぐり、米中は正反対の立場を取っている。ブルームバーグ通信によると、中国は2022年6月以降、公式にはイラン産原油を購入し