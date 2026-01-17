パソコンの再生作業に取り組むかんでんエルハートの従業員ら＝兵庫県西宮市関西電力グループの2社が、企業が保管する廃棄予定のパソコンの再生、販売事業を通し、資源循環と障害者雇用拡大の二つの課題に取り組んでいる。同一機種を大量に仕入れて再生作業の手順を細分化することで、障害の特性に合わせて進められる仕組みを構築。IT分野での雇用創出につなげた。品質も好評で、5年間で1万台以上をよみがえらせた。「キーボー