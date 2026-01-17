ユーチューバー・ヒカル(34)が17日までにYouTubeチャンネルを更新。都内にマイホームを購入したことを報告し、その金額に視聴者から驚きの声が多数寄せられた。動画の冒頭で、ヒカルは「単刀直入に言うと家を買いました。人生初マイホーム。東京に37億円の家をガチで買いました。もう決済終わってます」と説明した。マイホーム購入を決断した理由について、「ユーチューバーって特殊な職業。どうしても住むところが難しい。