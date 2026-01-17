お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロが１７日までに更新されたお笑いコンビ「ＮＯＮＳＴＹＬＥ」の石田明のＹｏｕＹｕｂｅチャンネルに出演した。これまで数々スキャンダルを起してきた東ブクロだが「小学校、中学校まで遅刻、欠席１回もなかった。それなりに勉強もしてきた」と真面目な生徒だったという。しかし高校に入学しお笑いを目指そうと思い「お笑い芸人って真面目だとできないと思った。今の自分だと無理やん