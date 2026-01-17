12日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した野村弘樹氏、DeNA・相川亮二新監督が先発陣について言及した。野村氏が「バウアーは成績が上がらなかったとはいえ、試合数、イニングを稼いでいる。ケイ、ジャクソン、3枚抜けたのはかなり大きいと思っていて、東を筆頭に頑張ってもらわないといけない中で、あと5枚。そこは相川監督からしても、だいたいプランはできていると思うんですけど、なかなか決め