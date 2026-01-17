ドイツ伝統工芸織物シュニール織のブランド FEILER（フェイラー）のギフトコンセプトショップ 「LOVERARY BY FEILER（ラブラリー バイ フェイラー）」とグミキャンディブランド「HARIBO（ハリボー）」が、初めてコラボレーションしたアイテムを発売する。抽選の申し込みは1月29日（木）昼12時から実施される予定で、旗艦店・全国14店舗のラブラリー バイ フェイラーショップと公式オンラインショップで販売する。同じドイツ生ま