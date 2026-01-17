阪神の湯浅京己投手、小幡竜平内野手、茨木秀俊投手が１７日、沖縄県・宜野座村の「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」で自主トレを公開した。体幹トレーニングから始まり、ジャベリックスローやキャッチボールなどで約８時間汗を流した。湯浅はマウンドから２５球投げ、ラプソードで球速や球筋などを確認。「本当に沖縄はあったかい。来たときよりも全然体が動くようになっている。いい感じで来ているんじゃないかな