「大学入学共通テスト」の1日目が行われています。およそ49万6000人が出願した「大学入学共通テスト」は、全国650の会場で17日と18日の2日間行われます。17日は「地理歴史、公民」と「国語」「外国語の筆記」「英語のリスニング」の試験が行われ、試験会場の1つ、東京大学では、受験生が緊張した面持ちで会場に向かいました。受験生「毎日塾に行って夜まで残って頑張ってきたので、全力出せたら良いなと」受験生「夜遅くまでやるの