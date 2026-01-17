アメリカのトランプ政権は16日、パレスチナ自治区ガザ地区の暫定統治を監督する「平和評議会」のメンバーを発表し、ルビオ国務長官やイギリスのブレア元首相を任命しました。ガザ地区の和平プロセスについてトランプ政権は、第1段階の停戦から暫定的な統治や復興をめざす第2段階に入ったとしています。こうしたなかホワイトハウスは16日、暫定統治を監督する「平和評議会」のメンバーを発表しました。メンバーにはルビオ国務長官や