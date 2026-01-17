令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase18「撃つ」が18日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case18「撃つ」予告夢の中で高校生となった莫（今井竜太郎）のミッションは、デスゲームを仕掛けるナイトメアからなすか（小貫莉奈）や紅覇（平川結月）らクラスメイトを守ること。生徒たちが倒される中、紅覇は銃を手にナイトメアに戦いを挑む。そこへ割って入った莫の