女子ゴルフの橋添穂が１６日に自身のインスタグラムを更新。「オフ満喫しました」と記し、ディズニー・リゾートを満喫する様子の写真を投稿した。キラキラのミッキーカチューシャをつけた青い空の昼間から、青のイルミネーションに照らされシンデレラ城を見上げる夜中まで満喫。フォロワーからは「可愛い♥♥♥」「とてつもない破壊力」「カワイイ以外の言葉が見当たらん」「かわいいです。たっぷり満喫してく