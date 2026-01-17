【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 1−1（PK：4ー2）U-23ヨルダン代表（日本時間1月16日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）【映像】世界衝撃！奇跡の「逆回転PK」U-23日本代表のFW道脇豊（ベフェレン／ベルギー）が決めた“漫画のようなPK”が、国境を越えて大きな反響を呼んでいる。U-23日本代表は1月16日にAFC U23アジアカップ準々決勝でU-23ヨルダン代表と対戦。1−1のまま延長戦でも決着がつかず、