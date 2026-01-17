大宮競輪場のG3「東日本発祥倉茂記念杯」は3日目を終えた。10R準決勝。坂井洋（31＝栃木）が佐々木悠葵の背後から、内→外へと俊敏に立ち回って1着。決勝一番乗りを決めた。「佐々木悠葵君が出切れるかなと思ったけど止まっちゃったので内に行った。目の手術をしていつもより見えていた。感じも良くなっているかな。シューズをいじる」これまではコンタクトレンズを装着してレースに臨んできたが、思い切って手術。レース