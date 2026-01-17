「俺の生きる道杯」（１７日、平和島）福島勇樹（４６）＝東京・８７期・Ａ１＝は１７日の準優１１Ｒで２コースから３着。優出切符こそ獲得したが、「岡村仁（大阪）選手の足がすご過ぎます。あれを見ると苦い顔になりますね」と手放しでは喜んでいなかった。それでも手応えはつかめている。「ターン回りはめちゃくちゃ良かった。グリップしてかなりいい状態。佐藤翼（埼玉）選手より直線は良かったし、ここをキープする予定