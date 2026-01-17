政治家の資産公開をめぐって、Xでは「国会議員の『資産ゼロ』は信用できない」「資産ゼロと申告できる制度なら意味がない」といった声が出ている。先日公開された、参院議員の資産公開では125人中20人が、2025年の衆議院全体では2割にあたる94人が「資産ゼロ」と報告した。【映像】政治家の“資産公開”ランキングなぜ「資産ゼロ」になるのか。『ABEMA Prime』では、有識者や政治家とともに、政治家の資産公開制度のあり方を考