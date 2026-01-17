美人局（つつもたせ）の手口で男性から現金を脅し取ったとして、警視庁は１５日、神奈川県横須賀市の無職少女（１６）を恐喝容疑で逮捕したと発表した。逮捕は１４日。発表によると、少女は同容疑で逮捕された同市の高校１年の女子生徒（１５）ら１０歳代の男女３人と共謀。昨年８月８日未明、新宿区歌舞伎町のホテル内や路上で、７０歳代男性に「未成年を連れ込みやがって」などと因縁をつけ、現金２万５０００円が入った財布