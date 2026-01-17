第31回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会（18日号砲、広島）の大会前日の区間エントリーが17日に発表された。箱根駅伝で青学大を3連覇に導いた“シン・山の神”黒田朝日（21）が出身の岡山の3区に。また世界陸上マラソン代表・吉田祐也（28、GMOインターネットグループ）が埼玉7区、アンカーに名を連ねた。長野県が大会4連覇中。平和記念公園前をスタート、フィニッシュとする7区間、48.0kmのコース。1、4、5区を高校生、2、