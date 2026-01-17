声優の小野賢章が17日、X（旧ツイッター）を更新。舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』でハリー・ポッター役を演じることになり、喜びをあらわにした。同舞台は、東京・TBS赤坂ACTシアターでロングラン上演されており、2026年8〜9月の公演では小野がハリー役を演じることが決定した。小野は子役時代から10年間、映画『ハリー・ポッター』シリーズでハリー役の吹き替え声優を担当してきた。舞台版への出演に「またハリー役の小野賢