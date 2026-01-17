キリンビバレッジは、横浜市消防局と「まもる」で協働し、2月6日まで「みんなで身体も街もまもろうキャンペーン」を実施しているほか、1月11日には横浜赤レンガ倉庫（神奈川県横浜市）で開催された横浜消防出初式の協賛企業ブースに初出展して「おいしい免疫ケア」をアピールした。横浜市民の健康意識と防災意識を高めることが目的。キリンビバレッジは、「おいしい免疫ケア」などの商品を通じて健康を守り、横浜市消防局は啓