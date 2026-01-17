社員ら約１００人が関与した３１億円規模の不正が明らかになった外資系生命保険大手プルデンシャル生命保険（東京・千代田区）は１７日、問い合わせのコールセンターが混雑していると明らかにした上で、「財務基盤は安定しており、保険金支払い能力や契約に問題はない」と発表した。同社調査によると、業務とは無関係の私的な投資勧誘や、顧客との金銭貸借を行っていた社員・元社員は１０６人（実人数）で、被害を受けた顧客は