モデルでフルート奏者のCocomi（24）が14日、自身のインスタグラムを更新。妹で女優・モデルとして活動するKoki,（22）との2ショットを披露した。黒のトップスに白のキャップ姿の自身と、白系のチェックのトップスに茶色のキャップ姿のKoki,が寄り添うショットをアップ。「しすたーず」とつづった。Koki,も自身のインスタグラムに同じショットを投稿し、Cocomiのインスタグラムアカウントとハートマークを添えた。Cocomiは