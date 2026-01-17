Snow Man目黒蓮（28）が、16日放送のTBS系列「ドラマでクイズ！THE切り抜き」（午後8時）に出演。セリフ覚えの良さを披露した。VTRで出演した目黒は「ドラマの自身のセリフを正確に覚えているか」にチャレンジ。仕切り役の平成ノブシコブシ吉村崇（45）に「一言一句正確に解答していただきます」と言われると、「一言一句ですか？一文字もダメですか？」と聞き返す。吉村が「一文字もダメです。いやいやそこは…」と突き返すが、「