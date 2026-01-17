日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が16日、X（旧ツイッター）を更新。人気漫画「葬送のフリーレン」に登場するアウラに扮（ふん）した姿を披露した。オタクキャラで知られ、過去には「葬送のフリーレン」のフェルンや「新世紀エヴァンゲリオン」の綾波レイなどのコスプレをしたことがある河出アナが“新作”を公開。16日よりアニメ版「葬送のフリーレン」第2期が日本テレビ系で放送スタートするのに合わせて、「僭越ながら