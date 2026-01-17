21日頃から体感的な寒さが続く見通しとなっています。すでに寒さや雪への警戒が呼びかけられていますが、今回の寒さは「どれくらい続きそうなのか」が気になるところです。実は、最新の長期予報では前回の予報から見通しが変わり、寒くなりやすい状態が続く可能性が、より明確になってきました。ここでは、短期の寒さだけでなく、長期予報から読み取れる大気の流れの変化を手がかりに、予想される寒さをどうとらえればよいのかを解