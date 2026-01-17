ぷるんとした立体感とツヤを同時に叶えたい。そんな願いに応えてくれる新作が、エクセルから登場します。2026年1月13日発売の「パンプフルドロップ」は、むっちり厚膜ボリューム仕上げ*を叶える美容液グロス。キャンディーのような透明感と、リップケア発想の処方で、見た目もつけ心地も満足感たっぷりです。ナチュラル派からトレンド感を楽しみたい人まで、毎日のリップメイクに寄り添う注目アイテムです♡ む