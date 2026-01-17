女子プロゴルファー・菅沼菜々が1月17日、都内でファンミーティング「すが沼ななに沼っちゃう？」を開催した。オフシーズンの恒例イベントは今年で3回目。 前売りチケットは即完売！500人近くのファンが大盛り上がり S席からB席まで用意された前売りチケットは発売後まもなく完売。約500人近いファンが会場を埋めた。 ステージに姿を現した菅沼は、白を基調としたドレス姿。AKB48の楽曲