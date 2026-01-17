俳優の伊藤英明（50）が、17日放送のMBS「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。大阪についてのプライベート情報を明かした。伊藤は番組MCの浜田雅功と初共演。「うれし〜い」とテンション高めで「ハマちゃん」「ヒデ」と呼び合う約束も取り付けるなどノリノリで始まった。この日は大阪グルメツアー企画。「ヒデは大阪はどんな感じですか？あんまり来ない？」と聞かれた伊藤は「大阪はしょっちゅう来ていて。というのは、妻が大