埼玉県宮代町は１４日、町内の公設宮代福祉医療センター「六花（りっか）」の介護老人保健施設で、入所者１１人に対する虐待があったと発表した。２０１９年から虐待が常態化していたことも認定し、運営する公益社団法人「地域医療振興協会」に対し、今月末までに改善計画を提出するよう求めた。町健康介護課によると、虐待を認定したのはセンターの３０〜４０歳代の男性職員４人だ。昨年４月以降、７５歳以上の入所者１１人へ