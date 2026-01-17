ファッションメディア「JJ」が開催するモデルオーディション「J−BOY2026＃国民的彼氏」のファイナリストが17日、都内で発表され、セミファイナル総合ポイントの1〜15位と、敗者復活戦1位、JJ編集部選抜枠から2人の計18人が紹介された。ゲスト出席した昨年のグランプリでモデルの大和蒼空が、この1年間を振り返り「たくさんJJのお仕事させていただいて、さらにファッションが好きになりました。J−BOYの4人で仲良く活動させても