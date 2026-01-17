福岡県警八幡西署は17日、北九州市八幡西区小嶺2丁目1番付近で16日午後5時10分ごろ、徒歩通行中の男子学生が見知らぬ男から「おまえこっちに来い」などと声をかけられ、つきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は40代、身長170くらいの中肉、黒髪短髪、灰色パーカ、黒色ズボン、黒色マスクを着用していた。