今冬に田中聡を迎え入れたデュッセルドルフは現地１月16日、ブンデスリーガ２部の第18節でビーレフェルトとホームで対戦。１−０で接戦をモノにした。田中はこの試合で新天地デビュー。３−５−２のアンカーで先発し、90分に交代するまで精力的にプレーした。現地メディア『SPORTSCHAU』は、「冬のマーケットで獲得した田中聡は大きな期待を寄せられ、センターミッドフィルダーで先発出場の機会を得た」と報道。「元広島で高