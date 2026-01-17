1月17日、静岡県藤枝市で山火事が発生しました。現在も火は燃え広がっています。 【写真を見る】【速報】「山のほうから煙が出ている」静岡・藤枝市で山林火災 現在も延焼中で防災ヘリによる消火活動実施 消防によりますと、17日午後0時半ごろ、藤枝市青羽根町で「山のほうから煙が出ている」と119番通報がありました。 午後3時半現在、消防や警察が現地に向かい、被害状況の確認や消火活動に当たっています。 午後4時過ぎには