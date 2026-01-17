大統領執務室でペンを握るトランプ大統領＝2025年2月4日/Elizabeth Frantz/Reuters via CNN Newsource（CNN）トランプ米大統領がホワイトハウスに復帰してから1年間のほぼあらゆる側面について、世論は否定的な評価を下していることが、CNNの委託を受けた調査会社SSRSの新たな世論調査で明らかになった。過半数の米国民はトランプ氏が誤った優先課題に注力しており、生活費問題への対応が不十分だと回答している。過半数に当たる58