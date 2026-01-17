◆大相撲初場所７日目（１７日・両国国技館）西前頭１２枚目・阿炎（錣山）は、東前頭１６枚目・朝乃山（高砂）に引き落とされ、初黒星となった。もろ手突きから突っ張っていったが、朝乃山に下からあてがわれ後退、前に出ていくところをはたかれた。昨年の秋場所で３勝１２敗、九州場所で５勝１０敗と元気がなく、今場所は幕内下位にまで番付を落とした。前日は、朝紅龍に回転のいい突っ張りで完勝するなど、阿炎らしさを見せ