◆ラグビーリーグワン２部▽第４節花園４０―３５ＲＨ大阪（１７日・ヤンマースタジアム長居）花園（旧近鉄）はアウェーでの大阪ダービーで、ＲＨ大阪（旧ＮＴＴドコモ）を破り、開幕４連勝とした。花園は前半、司令塔の南アフリカ代表ＳＯマニー・リボックが相手バックスを揺さぶると、ＷＴＢ木村朋也の先制含む２連続トライで、試合の主導権を握る。フランカーのパトリック・タファ、ロックのミッチェル・ブラウンら外国人