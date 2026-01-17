【モデルプレス＝2026/01/17】関西コレクションがプロデュースする女子学生参加型イベント「GAKUSEI RUNWAY（学生ランウェイ）」が5月17日（日）に大阪・なんばHatchで7回目の開催を発表。また6月13日（土）には名古屋・COMTEC PORTBASEで初めて開催されることもわかった。【写真】名古屋で開催決定「学生ランウェイ」盛況の様子学生ランウェイはモデル経験の有無を問わず、女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生が参加で