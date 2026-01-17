旬の時期に作りたい、ぶりのヤンニョム風炒め。カリッと焼いたぶりにコチュジャンベースの甘辛だれをからめれば、パンチが効いてひと口めから白いご飯がすすみます。れんこんのシャキッとした食感がアクセントになり、あっという間に完食してしまう一皿です。『ぶりとれんこんのヤンニョム風炒め』のレシピ材料（2人分）ぶりの切り身……2切れ（約200g） れんこん……100g 〈コチュジャンだれ〉にんにくのすりおろし……小さじ1/