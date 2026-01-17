大宮競輪場のG3「東日本発祥倉茂記念杯」は3日目を終えた。11R準決勝で大アクシデント。最終4角で人気になっていた真杉匠、武藤龍生、荒井崇博ら5人が落車。落車をよけた北津留翼（40＝福岡）が1着。2着嵯峨昇喜郎、3着横関裕樹で3連単は77万8840円ついた。北津留は「危険なにおいがして外を回した。脚はいつも通り」と語った。2着の嵯峨は「準決のメンバーの中で先行できただけでも良かった」。3着横関は「落車があったの