巨人を自由契約となったオコエ瑠偉外野手が１７日、インスタグラムを更新。最新ショットを投稿した。英文で「Ｉｄｏｍｙｏｗｎｔｈｉｎｇ（自分のやりたいことをする）」と投稿。タンクトップでプールサイドを歩く姿など、海外に滞在している様子の写真を添え、近況を伝えた。オコエは１１月２８日、球団が自由契約となることを電撃発表。退団発表の際には海外も含めて他チームでのプレーを目指すことも伝えられた。